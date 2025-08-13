В России отреагировали на намерение ВСУ сорвать договоренности Путина и Трампа

Джабаров: Осведомленность о подготовке срыва саммита на Аляске путает ВСУ карты

Осведомленность России о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске путает Киеву карты, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«То, что мы об этом узнали, уже говорит о том, что мы путаем им карты. Если же эта провокация случится, то будет понятно и для Трампа, и для других союзников [президента Украины Владимира] Зеленского, что это тот режим, с которым надо вести себя очень осторожно. Потому что ради удержания власти и ради того, чтобы любой ценой добиться помощи своих западных союзников, этот режим готов на все», — рассказал Джабаров.

Будем бдительны и готовы дать отпор на любую провокацию Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит провокацию в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске.

