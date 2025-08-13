Спорт
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
3:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
2:0
Завершен
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
5:2
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
1:1
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
2:0
Завершен
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
00:15, 13 августа 2025Спорт

Назван способ натренировать пресс за пять минут в день

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ натренировать пресс за пять минут в день. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять комплекс упражнений, состоящий из складки, медвежьей походки, скручиваний с касанием ноги и планки с прыжками. По ее словам, упражнения задействуют разные группы мышц живота и помогают укрепить корпус. Главное — регулярность и адаптация упражнений под уровень подготовки.

Чтобы ускорить появление рельефного пресса, необходимо избавиться от лишнего жира с помощью правильной диеты с дефицитом калорий. Тренировки в сочетании с правильным питанием значительно ускоряют процесс жиросжигания и формирования кубиков на животе.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота и добиться рельефного пресса. Она заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
