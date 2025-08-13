Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:00, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Скабеева описала условия Украины для встречи на Аляске одной фразой

Скабеева: Условия Украины для саммита на Аляске находятся за гранью фантастики
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева описала условия, которые Украина выдвинула к встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, одной фразой. В своем Telegram-канале она заявила, что положения находятся за гранью.

Уточняется, что среди прочего Украина потребовала прекращения огня, гарантий безопасности, а также многомиллиардную компенсацию от России. «Что-то за гранью фантастики», — отреагировала на условия Киева Скабеева.

13 августа газета Politico опубликовала требования, которые Украина выдвинула России перед саммитом на Аляске. Так, Киев счел, что Москва должна выплатить ему компенсацию, размер которой может составить несколько миллионов долларов. Кроме того, Украина потребовала не снимать санкции с России и не возобновлять с ней торговлю.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что для американского президента будет честью принять российского коллегу на американской земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?

    Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог покинуть ее

    Туск раскрыл реакцию Трампа на позицию Европы по Украине

    Глава Tom Tailor в России оценил перспективы возвращения западных брендов

    «Это горячая точка со знаменитостями». Рыбацкая деревня в Греции превратилась в пристанище миллиардеров и звезд. Что их там манит?

    Назван максимальный срок хранения яиц

    ДиКаприо признался в отказе от роли в культовом фильме

    Ехавшие на машине россияне попали под удар ВСУ и получили ранения

    Скабеева описала условия Украины для встречи на Аляске одной фразой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости