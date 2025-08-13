Скабеева описала условия Украины для встречи на Аляске одной фразой

Скабеева: Условия Украины для саммита на Аляске находятся за гранью фантастики

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева описала условия, которые Украина выдвинула к встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, одной фразой. В своем Telegram-канале она заявила, что положения находятся за гранью.

Уточняется, что среди прочего Украина потребовала прекращения огня, гарантий безопасности, а также многомиллиардную компенсацию от России. «Что-то за гранью фантастики», — отреагировала на условия Киева Скабеева.

13 августа газета Politico опубликовала требования, которые Украина выдвинула России перед саммитом на Аляске. Так, Киев счел, что Москва должна выплатить ему компенсацию, размер которой может составить несколько миллионов долларов. Кроме того, Украина потребовала не снимать санкции с России и не возобновлять с ней торговлю.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что для американского президента будет честью принять российского коллегу на американской земле.