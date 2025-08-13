Турецкая лира упала

Курс турецкой валюты упал до 40,74 лиры за доллар

Курс турецкой лиры на торгах в среду, 13 августа, обновил новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.

Турецкая валюта с начал торгов упала на 0,09 процента, опустившись до 40,74 лиры за доллар. На минимуме она стоила 40,7455 лиры за доллар.

За неделю турецкая валюта подешевела на 0,15 процента. В годовом выражении она обесценилась более чем на 21 процент. Пять лет назад доллар оценивался в 7,3 лиры.

В последние месяцы лира продолжает падать, хотя ставки турецкого регулятора остаются высокими. В начале февраля доллар впервые достиг уровня в 36 лир, а в марте, на фоне ареста мэра Стамбула, краткосрочно подскакивал выше 41. В июне доллар составлял порядка 39 лир.

В первой половине 2025 года турецкая валюта оказалась одной из самых слабых валют. В самом конце топа оказался аргентинский песо, он ослаб по отношению к доллару на 13,5 процента. Среди аутсайдеров отметились турецкая лира (минус 11,2 процента) и ливийский динар (9,1 процента).