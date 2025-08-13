В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

Стубб: Следующие несколько дней могут стать решающими для конфликта на Украине

Следующие несколько дней могут стать решающими в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в социальной сети X.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — написал Стубб.

13 августа президент США Дональд Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На онлайн-саммите также присутствовали европейские политики.

В ходе переговоров американский президент в том числе раскрыл цели встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они заключаются в достижении прекращения огня на Украине.