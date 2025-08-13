Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 13 августа 2025Мир

В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

Стубб: Следующие несколько дней могут стать решающими для конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

Следующие несколько дней могут стать решающими в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в социальной сети X.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — написал Стубб.

13 августа президент США Дональд Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На онлайн-саммите также присутствовали европейские политики.

В ходе переговоров американский президент в том числе раскрыл цели встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они заключаются в достижении прекращения огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

    Экс-депутат Рады назвал нереальным диалог с Украиной

    Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя 50 лет

    В России замедлился рост цен

    Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

    Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

    Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

    В российском городе украли картонную фигуру Путина

    В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

    Мужчина пригрозил взорвать роскошный круизный лайнер у берегов Англии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости