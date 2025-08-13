Мир
05:01, 13 августа 2025МирЭксклюзив

Вероятность прекращения огня между Россией и Украиной после встречи на Аляске оценили

Политолог Кошкин: Прекращение огня на Украине возможно при условии долгого мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной может быть заключена на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но только в том случае, если оно будет вести к долгосрочному миру, а не использоваться для отправки новых вооружений Украине, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Возможно, если оно будет перспективно вести к долгосрочному мирному соглашению. Потому что мы предлагали в последний раз даже прекращать огонь на участках боевых действий, чтобы в санитарном режиме собрать двухсотые, помочь трехсотым», — сказал Кошкин.

По его мнению, долгосрочное соглашение о прекращении огня — комплекс мер, который позволит создать мир надолго. Одной из предпосылок для такого соглашения он называл устранение первопричин конфликта.

Политолог-американист Малек Дудаков, со своей стороны, допустил, что после встречи лидеров может появиться дорожная карта по урегулированию украинского конфликта.

«То, что я думаю точно произойдет. Мы увидим некую дорожную карту по Украине, она может носить рамочный характер или, возможно, по каким-то конкретным вопросам будут соглашения. И в дальнейшем, конечно, многое будет зависеть уже от того, в какой степени администрации Трампа удастся эту самую дорожную карту навязать, заставить двигаться внутри этого алгоритма европейские ряды и украинское лобби», — считает Дудаков.

По его мнению, от этого будет зависеть, как быстро получится выйти на частичное перемирие и прекращение огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Россию в отсутствии подготовки к завершению конфликта. По его словам, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом никак не повлияет на ситуацию и российский лидер «продолжит делать то, что делал раньше».

Трамп сообщал, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа.

