Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:54, 13 августа 2025Из жизни

Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали вслед за мужем из-за сумочек

Жену бывшего президента Южной Кореи арестовали вслед за мужем из-за сумочек
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

Жену бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали вслед за мужем. Об этом сообщает новостное агентство страны «Ёнхап».

Бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи взяли под стражу из-за подозрений в коррупции вечером во вторник, 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценными бумагами автомобильного дилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков, в частности сумок, а также во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты. Помимо этого существуют подозрения, что из-за нее конечную точку проекта скоростной автомагистрали переместили на территорию, принадлежащую ее семье, а также, что ее родственники получили незаконную прибыль, участвуя в проекте по строительству квартир в уезде Янпхён.

Во время слушаний во вторник, предшествовавших ее аресту, специальные прокуроры подчеркнули, что ее необходимо взять под стражу немедленно, чтобы она не успела уничтожить улики. Адвокаты Ким Гон Хи настаивали, что не стоит этого делать, так как бывшая первая леди болеет, а также активно сотрудничает со следствием. Однако к аргументам стороны защиты не прислушались.

Арест бывшей первой леди произошел впервые в истории страны. Супругов разместили в разных следственных изоляторах.

Материалы по теме:
На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?
На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?
3 июня 2025
Первая леди Кореи бесследно исчезла. Ее пропаже предшествовали заговор, интриги и шпионская история с камерой в часах
Первая леди Кореи бесследно исчезла.Ее пропаже предшествовали заговор, интриги и шпионская история с камерой в часах
23 марта 2024

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль, занимавший тогда пост президента Южной Кореи объявил военное положение, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже, а в январе 2025-го его арестовали. В апреле Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.

Ранее сообщалось, что одной из причин резкого падения рейтингов президента Южной Кореи Юн Сок Ёля стало поведение его жены. По данным агентства Bloomberg, отношение к нему ухудшилось из-за резкой критики общественности в сторону Ким Гон Хи. Чтобы повысить его рейтинг, первую леди даже прятали от глаз публики, что вызвало многочисленные слухи о ее таинственном исчезновении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Найдена альтернатива воде для жизни в космосе

    В МИД назвали решающий фактор оперативной организации встречи Путина и Трампа

    Доходы России от продажи нефти в июле выросли

    В России подполковник полиции пригрозил расстрелом противникам стройки и попал на видео

    В России возмутились продажей «формирующей любовь к исламу» куклы в хиджабе

    В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

    Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

    Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

    В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости