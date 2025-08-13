Спорт
09:46, 13 августа 2025Спорт

Журова заявила о невозможности возвращения сменивших гражданство спортсменов

Журова заявила, что сменившим гражданство спортсменам невозможно вернуться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила о невозможности возвращения в Россию сменивших гражданство спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что спортсмены потеряют много времени, так как им придется проходить карантин, временные рамки которого установит международная федерация. «Давайте честно: уезжали не самые сильные спортсмены, а те, кто не выдерживал конкуренции», — добавила она.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон осудил российских спортсменов, меняющих гражданство. Он назвал таких атлетов предателями.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

