Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

Экс-посол США Макфол: Встреча Трампа с Путиным ослабит позиции США

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может ослабить позиции Вашингтона на международной арене. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, передает The New York Times (NYT).

«Его риторика носит абсолютно покладистый характер», — отметил экс-посол.

По мнению Макфола, чрезмерная мягкость Трампа в диалоге с Москвой может сделать американского лидера уязвимым в глазах как союзников, так и оппонентов.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.