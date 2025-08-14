Названа экономическая дилемма России перед саммитом на Аляске

Bloomberg описал проблемы экономики РФ при остановке боевых действий на Украине

Российская экономика находится в сложной ситуации накануне первой за четыре года встречи президента страны Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. При этом Москва сталкивается с дилеммой в вопросе боевых действий на Украине, потому что и остановка, и их продолжение ударят по национальной экономике. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что если стороны не договорятся о перемирии, то санкции усилятся. Это ударит по бюджету, дефицит которого превысил все прогнозы, и потребует выделения дополнительных средств на военные нужды.

Если же договоренность о мире будет достигнута, России придется заняться демилитаризацией экономики, а это чревато многочисленными дефолтами подрядчиков, которые за 3,5 года накопили большие долги. Соответственно, массовые неплатежи закончатся проблемами у крупнейших банков.

В материале отмечается, что заявление президента США Дональда Трампа о «не лучших временах» для российской экономики может оказаться довольно оптимистичным. Авторы делают такой вывод, исходя из признаваемого официально резкого торможения роста экономики, сохраняющейся высокой инфляции при высоких процентных ставках, падения нефтегазовых доходов и всё более частых прогнозов по поводу надвигающегося долгового кризиса.

В первые два года боевых действий, пишут авторы, выбранная стратегия финансирования оборонной промышленности за счет льготных кредитов работала и даже позволяла экономики расти. Однако далее, несмотря на большие проблемы с доступностью статистики, стало понятно, что кредитование предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), несет за собой неконтролируемые риски, которые стали проявляться год назад и окончательно оформились этим летом

На этом фоне, указывает агентство, выглядит понятным, что саммит на Аляске начали готовить почти сразу после того, как стало понятно, что Трамп действительно готов ввести санкции против российской нефти. Источники издания утверждают, что российская сторона будет настаивать на смягчении санкций.