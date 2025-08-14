Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 14 августа 2025Мир

Еще один российский спецборт вылетел на Аляску

Flightradar24: Еще один российский спецборт Ил-96 вылетел в Анкоридж на Аляске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Из Москвы вылетел еще один российский спецборт Ил-96, который направляется в город Анкоридж (штат Аляска), где 15 августа пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar24.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что часть российской делегации вылетела на Аляску для переговоров с американской стороной. Через несколько часов стало известно, что спецборт Ил-96 приземлился в Анкоридже.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дороге на Аляску, где у него пройдут переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом, посетит один из регионов страны.

Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Артемий Лебедев словами «вонючая пропаганда» раскритиковал западное СМИ

    Власти российского города объяснили ограничения по катанию на качелях

    Названы цели Германии в производстве украинских «Сапсанов»

    Подписанное Армений и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны

    В Совфеде указали на усиление конфронтации с Россией из-за одного решения Евросоюза

    Любовница Клинтона оконфузилась на интервью из-за нижнего белья

    Стали известны обстоятельства смерти российской участницы конкурса «Мисс Вселенная»

    Мошенники начали массово приглашать россиян в суды

    Звезда «Слова пацана» ответил на критику со стороны Кологривого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости