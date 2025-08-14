Губерниев обвинил в лицемерии извинившегося за выступление в КХЛ финна

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание финского хоккеиста Теему Пулккинена, который извинился за выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО на Украине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Журналист обвинил игрока в лицемерии. «Если тебе настолько западло, то хорошо: отдай эти деньги на благотворительность, еще куда‑нибудь, верни в Россию или в детские финские дома», — заявил Губерниев.

Ранее 14 августа Пулккинен заявил, что сожалеет о выступлении в КХЛ после начала СВО. «Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали», — заявил игрок.

В сентябре 2023-го Пулккинен подписал контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар», выступающим в КХЛ. До этого он выступал за «Трактор», ярославский «Локомотив», минское и московское «Динамо».