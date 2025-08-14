Спорт
12:26, 14 августа 2025Спорт

Финский хоккеист извинился за выступление в КХЛ

Финский хоккеист Тему Пулккинен извинился за выступление в КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Финский хоккеист Тему Пулккинен извинился за выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО на Украине. Об этом сообщает Iltalehti.

Он отметил, что жалеет о принятом решении. «Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали», — заявил игрок.

В сентябре 2023-го Пулккинен подписал контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар». На тот момент он был единственным финским спортсменом в КХЛ. До этого он выступал за «Трактор», ярославский «Локомотив», минское и московское «Динамо».

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями от выступления в КХЛ. «У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город», — заявил форвард.

    Все новости