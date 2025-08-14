Мир
14 августа 2025Мир

Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

Министр обороны Италии Крозетто: Зеленскому придется пойти на компромисс
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Зеленский знает, что после трех лет войны задачи, которые он ставил, должны быть изменены, он не может получить все и должен найти компромисс между справедливым и приемлемым», — сказал глава Минобороны.

При этом Крозетто признал, что Европейский союз (ЕС) на данный момент не играет значимой роли в переговорах по Украине. «Присутствие ЕС на саммите не гарантировало бы безопасности в будущем. ЕС в своем нынешнем виде не является государственной единицей», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием его украинского коллеги и лидеров европейских стран пообещал не обсуждать с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий Украины.

