Россия
13:23, 14 августа 2025

Момент удара беспилотника по многоэтажке в российском городе попал на видео

Появились кадры момента удара беспилотника по многоэтажному дому в Белгороде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в районе Крейда в Белгороде. Их публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, которая установлена на жилом доме, видно, как дрон самолетного типа на большой скорости влетает в здание, после чего все вокруг заволакивает дымом и звучит громкий звук взрыва.

14 августа в Белгородской области на три дня запретили все уличные мероприятия, в столице региона также на двое суток закрыли все парки, скверы и учреждения с большим количеством людей. Учреждениям общественного питания на время запретили обслуживать людей на улицах и открытых площадках.

ВСУ с утра 14 августа наносят удары по Белгородской области. Один из ударов пришелся по Белгороду — там дрон атаковал движущийся автомобиль с людьми, трое пострадали. Под удар также попало здание правительства Белгородской области, где оказался посечен фасад.

