На Украине выложили сгенерированный ролик с покушением на Путина

В сети появился сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) ролик с «покушением» на президента России Владимира Путина на Аляске. Видео распространили украинские Telegram-каналы, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В созданном ИИ ролике начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) занимает высоту с винтовкой и якобы стреляет в российского лидера, прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В июле в интернете появилось видео с поцелуем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) депутатов Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Даниила Гетманцева. Ролик оказался дипфейком.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий попросил искусственный интеллект ответить на вопрос «Что такое Украина?». С соответствующей просьбой он обратился к ИИ для премьера Венгрии Виктора Орбана.