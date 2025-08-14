Появились кадры из атакованной ВСУ второй день подряд Волгоградской области

В сети появились кадры из Волгоградской области, которая второй день подряд находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно возгорание, снятое издалека. На горизонте виднеются небольшие световые вспышки, однако звуками взрыва ролик не сопровождается.

В ночь на 14 августа ВСУ выпустили по Волгоградской области 9 летательных аппаратов. В результате в регионе произошел разлив нефтепродуктов и загорелся нефтеперерабатывающий завод. Аэропорт Волгограда временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов.

Ночью ранее, 13 августа, Украина выпустила по Волгоградской области 11 беспилотников. Обломки БПЛА рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда.