Россия
07:39, 14 августа 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ второй день подряд Волгоградской области

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ второй день подряд Волгоградской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Волгоградской области, которая второй день подряд находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно возгорание, снятое издалека. На горизонте виднеются небольшие световые вспышки, однако звуками взрыва ролик не сопровождается.

В ночь на 14 августа ВСУ выпустили по Волгоградской области 9 летательных аппаратов. В результате в регионе произошел разлив нефтепродуктов и загорелся нефтеперерабатывающий завод. Аэропорт Волгограда временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов.

Ночью ранее, 13 августа, Украина выпустила по Волгоградской области 11 беспилотников. Обломки БПЛА рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда.

