17:30, 14 августа 2025Мир

Путин высоко оценил одно качество Трампа

Песков: Путин лично высоко оценивает необычный подход Трампа к решению проблем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично высоко оценивает необычный подход американского коллеги Дональда Трампа к решению самых сложных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал происходящее «беспрецедентной и необычной ситуацией». «Президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично», — заявил Песков.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине. Лидер США также заявил о готовности России к заключению сделки.

