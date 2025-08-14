Путин высоко оценил одно качество Трампа

Песков: Путин лично высоко оценивает необычный подход Трампа к решению проблем

Президент России Владимир Путин лично высоко оценивает необычный подход американского коллеги Дональда Трампа к решению самых сложных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал происходящее «беспрецедентной и необычной ситуацией». «Президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично», — заявил Песков.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине. Лидер США также заявил о готовности России к заключению сделки.