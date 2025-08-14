Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Завтра
02:00 (Мск)
Магда Линетт
Цинциннати (ж)
Вольфсберг
0:1
Завершен
ПАОК
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр
0:0
Доп. время
live
Панатинаикос
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
АЕК Афины
1:1
Доп. время
live
Арис
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
22:34, 14 августа 2025Спорт

Роднина оценила влияние встречи Путина с Трампом на допуск россиян к Олимпиаде

Роднина: Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила влияние предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Могут ли начаться изменения в спорте после встречи президентов России и США? Некоторая коррекция началась и без этой встречи. С точки зрения Олимпиады 2026 года, уже мало что может измениться — там все уже так или иначе решено», — заявила Роднина.

Материалы по теме:
Россия без флага, японский колорит и пустые трибуны. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Россия без флага, японский колорит и пустые трибуны.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
23 июля 2021
«Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
«Мы едем бороться!»В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
23 июля 2021

Депутат отметила, что ситуация с отстранением россиян не может решиться одной встречей. При этом Роднина допустила, что условия для участия отечественных спортсменов в Олимпийских играх 2028 года могут быть более благоприятными.

Международный олимпийский комитет еще не принял решение по участию россиян в Играх 2026 года, которые пройдут в Италии. На предыдущей Олимпиаде в Париже количество отечественных спортсменов было значительно ниже обычного, они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее о грядущей встрече президентов высказался хоккеист Александр Овечкин. Он выразил надежду, что переговоры пройдут хорошо и «все скоро решится».

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа

    В Венгрии заявили о начале российской «операции» против страны

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

    В Госдуме назвали число совершенных с начала года преступлений через WhatsApp и Telegram

    В Британии призвали к миру с Россией

    Роднина оценила влияние встречи Путина с Трампом на допуск россиян к Олимпиаде

    В США рассказали о трудностях при организации встречи Трампа и Путина на Аляске

    Депутат Рады напомнил о словах Зеленского про Курскую область после его заявлений о ДНР

    В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости