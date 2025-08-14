Роднина оценила влияние встречи Путина с Трампом на допуск россиян к Олимпиаде

Роднина: Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила влияние предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Могут ли начаться изменения в спорте после встречи президентов России и США? Некоторая коррекция началась и без этой встречи. С точки зрения Олимпиады 2026 года, уже мало что может измениться — там все уже так или иначе решено», — заявила Роднина.

Депутат отметила, что ситуация с отстранением россиян не может решиться одной встречей. При этом Роднина допустила, что условия для участия отечественных спортсменов в Олимпийских играх 2028 года могут быть более благоприятными.

Международный олимпийский комитет еще не принял решение по участию россиян в Играх 2026 года, которые пройдут в Италии. На предыдущей Олимпиаде в Париже количество отечественных спортсменов было значительно ниже обычного, они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее о грядущей встрече президентов высказался хоккеист Александр Овечкин. Он выразил надежду, что переговоры пройдут хорошо и «все скоро решится».

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.