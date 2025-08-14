Мир
22:41, 14 августа 2025Мир

В Британии призвали к миру с Россией

Британский политик Кертен призвал Лондон к миру с Россией перед саммитом РФ-США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен в преддверии саммита Россия — США призвал Лондон к миру с Москвой и к нормализации дипломатических и торговых отношений с ней. Об этом он написал в социальной сети X.

Кертен сказал, что «мир с Россией». «Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — призвал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил важность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп также выразил надежду, что переговоры с российским лидером пройдут хорошо. По его мнению, еще более важной встречей станет трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

