В МИД России рассказали об истерике Киева перед саммитом РФ и США

Киев бьется в истерике перед саммитом России и США. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствуют атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Он назвал атаки по городу «террористическим ударом с политическим подтекстом». Мирошник заключил, что это «атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе дронов ВСУ по Белгороду. По его словам, в результате атаки загорелся легковой автомобиль, который уже потушили. Пострадали три человека.

До этого под Белгородом мирные жители попали под удар ВСУ по пути к остановке автобуса и не выжили. Гладков квалифицировал случившееся как террористическую атаку.