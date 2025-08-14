В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

Депутат Колесник предрек ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

Недавние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону и Белгороду — террористические акты, на которые будет дан ответ, возможно, еще до саммита на Аляске, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Атаки на Ростов-на-Дону и Белгород являются террористическими актами по своей сути, потому что нанесены были удары по мирному населению, по машине, которая на светофоре стояла, по домам, где живут мирные жители и никакой техники военной нет. Это в чистом виде террористический акт. Да, переговоры будут, но это фон создает не очень хороший для этих переговоров», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что ответ за атаку на мирные российские города будет, как и всегда.

Я думаю, неважно, состоятся переговоры или нет, думаю, что еще до переговоров получат они по зубам очень серьезно. Зря они русского медведя будят Андрей Колесник депутат

При этом он отметил, что Россия не наносит удары по мирному населению, а бьет исключительно по военным объектам.

14 августа ВСУ направили дроны, снаряженные взрывными устройствами, на гражданские объекты российских городов. В Ростове-на-Дону ранения получили 13 жителей.

В Белгороде пострадали трое жителей, среди них мужчина со множественными осколочными ранениями, он в тяжелом состоянии. Также в больницу попала его супруга и еще один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что «такого еще не было в современной истории», говоря о последствиях украинских атак. До субботы, 16 августа, в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты все крупные торговые центры. Гладков подчеркнул, что в регионе складывается сложная ситуация и сохраняется серьезная угроза — в первую очередь она касается тех, кто находится на открытых уличных пространствах.