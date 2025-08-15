Наука и техника
Создатели GTA VI оценили вероятность переноса игры

В Take-Two заявили, что GTA VI больше не перенесут — игра выйдет в мае 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра «GTA VI»

Глава корпорации Take-Two Штраус Зельник, которая в том числе издает игры серии Grand Theft Auto, пообещал, что GTA VI больше не будут переносить. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

Комментируя слухи о новом переносе игры, Зельник заявил, что студия Rockstar Games вряд ли будет снова откладывать выход GTA VI. В мае компания перенесла релиз тайтла с осени 2025 года на 26 мая 2026 года. «Моя уверенность в этом, конечно, очень и очень высока», — подчеркнул руководитель Take-Two.

Штраус Зельник заметил, что он не лезет в творческий процесс, но заявил, что Rockstar призвана соответствовать завышенным ожиданиями, которые взвалили на новую часть Grand Theft Auto. «Я уверен, что это будет потрясающая игра», — признался топ-менеджер.

В разговоре с журналистами CNBC Зельник отказался прогнозировать прибыль от продаж GTA VI. По его словам, разработчики «должны сделать что-то хорошее, а геймеры оценят, насколько это хорошо».

Актуальная GTA V вышла в 2013 году. Она остается одной из самых продаваемых видеоигр в мире.

В конце июля автор блога DetectiveSeeds заявил, что для GTA VI наилучшим образом подойдет PlayStation 5 Pro. Инсайдер рассказал, что Sony принимала косвенное участие в разработке игры и настраивала ее под свою флагманскую консоль.

