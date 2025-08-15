Путин жестом показал журналисту, что не услышал вопрос о прекращении конфликта

Президент России Владимир Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине. Трансляцию встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске ведет телеканал Fox News и ряд других СМИ.

Репортер во время фотосессии политиков выкрикнула вопрос о том, когда Путин прекратит конфликт. В ответ он показал на свое ухо и пожал плечами, показав, что не услышал вопрос.

Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направились на переговоры. Общение пройдет в формате «три на три» вместо «один на один», Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

