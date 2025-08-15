«Роскосмос» снял место встречи Путина и Трампа

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок места встречи Путина и Трампа

Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram опубликовала спутниковые снимки места встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Спутник "Роскосмоса" снял город Анкоридж штата Аляска в США», — говорится в подписи к фотографии.

Там же отмечается, что первая фотография сделана космическим аппаратом «Ресурс-П», а вторая — «Электро-Л»/«Арктика-М». Из снимков госкорпорация сделала вывод, что над американским городом облачно.

Ранее данные сервиса Flightradar24 показали, что спецборт Путина вошел в воздушное пространство США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самолет российского лидера должен приземлиться в Анкоридже в 22:00 по московскому времени.