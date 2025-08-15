Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 15 августа 2025Экономика

Крупнейшая судоходная компания России стала убыточной

Главный оператор танкерного флота России «Совкомфлот» сообщил об убытках
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По итогам первого полугодия «Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания России и главный оператор национального танкерного флота, получил чистый убыток в размере 435 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) пишет ТАСС.

Годом ранее за тот же период оператор получил 324 миллиона долларов прибыли. Выручка «Совкомфлота» за год упала почти на 40 процентов, до 618 миллионов долларов, а прибыль от эксплуатации судов сократилась в два раза, до 306 миллионов долларов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что основной причиной финансовых проблем компании стали санкции США и Евросоюза, из-за которых снизились ставки фрахта, увеличилось время простоя судов и появились другие операционные сложности.

В январе 2025 года Вашингтон отозвал у компании лицензию на оперирование флотом и наложил блокирующие санкции на большее количество судов. В «Совкомфлоте» сразу отмечали, что ограничительные меры усиливают операционных проблемы в процессе эксплуатации судов, повышают риски для окружающей среды и здоровья моряков и жителей прибрежных регионов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии убыток ПАО «Распадская», которое управляет крупнейшей в России угольной шахтой, удвоился — с 99 миллионов до 199 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав своей делегации на переговорах с Россией. Как это повлияет на саммит Путина и Трампа?

    Дмитриев одним словом описал настроение перед встречей на Аляске

    Губернатор сообщил о новых ударах ВСУ по домам и машинам россиян

    На Украине рассказали о напряженности Зеленского из-за переговоров на Аляске

    Появились подробности о пожаре по соседству с домом Киркорова

    Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

    Россиян предупредили об опасности в пляжной стране Азии

    Лукашенко предрек успешные переговоры на Аляске после общения с Трампом

    Подросток провел три дня в воде после падения с высоты 70 метров и выжил

    10-летняя индийская шахматистка обыграла гроссмейстера и установила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости