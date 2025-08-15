Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:06, 15 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии описали российскую делегацию на Аляске словами «тяжелая артиллерия»

Sky News описал делегацию РФ на Аляске: Тяжелая артиллерия во главе с Лавровым
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Британский телеканал Sky News описал российскую делегацию на Аляске словами «тяжелая артиллерия во главе с Лавровым», указав на большой дипломатический опыт главы МИД РФ.

Журналисты считают, что американской делегации на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не хватает опыта.

«У российской делегации есть ветеран "министерских дел" он же "тяжелая артиллерия" Лавров, (помощник президента РФ Юрий) Ушаков, который обычно работает "в тени" — у них не годы, декады опыта», — отмечалось в эфире британского канала.

Ранее Сергей Лавров раскрыл позицию России на предстоящих переговорах президента страны Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. «Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа на Аляске начались

    В США обратили внимание на приветствие Трампом Путина

    Путин сменил галстук перед встречей с Трампом

    Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину

    Российский политолог назвал индикатор успеха переговоров Путина и Трампа

    Над Путиным и Трампом в честь встречи пролетел бомбардировщик и истребители

    Раскрыта деталь переговоров Путина и Трампа

    США захотели прийти к одному соглашению после встречи Путина и Трампа

    Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине

    Трамп назвал цель переговоров с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости