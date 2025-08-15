Sky News описал делегацию РФ на Аляске: Тяжелая артиллерия во главе с Лавровым

Британский телеканал Sky News описал российскую делегацию на Аляске словами «тяжелая артиллерия во главе с Лавровым», указав на большой дипломатический опыт главы МИД РФ.

Журналисты считают, что американской делегации на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не хватает опыта.

«У российской делегации есть ветеран "министерских дел" он же "тяжелая артиллерия" Лавров, (помощник президента РФ Юрий) Ушаков, который обычно работает "в тени" — у них не годы, декады опыта», — отмечалось в эфире британского канала.

Ранее Сергей Лавров раскрыл позицию России на предстоящих переговорах президента страны Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. «Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать», — сказал он.

