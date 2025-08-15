В МИД России оценили реакцию западных СМИ на встречу Путина и Трампа

Захарова: Западные СМИ в состоянии безумия из-за красной дорожки для Путина

Западные СМИ впали в состояние безумия из-за встречи президента США Дональда Трампа с «изолированным» российским лидером Владимиром Путиным. Так их реакцию на переговоры оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку», — написала она.

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Они пожали друг другу руки и сфотографировались для прессы. Американский лидер поприветствовал Путина аплодисментами, пока российский лидер приближался к нему по красной дорожке.