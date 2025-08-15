Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:04, 15 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности к провокациям во время саммита на Аляске

Депутат Колесник: ВС РФ готовы к любым провокациям во время саммита на Аляске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) готовы к провокациям со стороны Украины и Европы, которые могут произойти во время саммита на Аляске, тем более, что провокации от них идут постоянно, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«То, что мы к ним готовы, это понятно. Другой вопрос, что провокации идут постоянно — в сегодняшнюю ночь и в позапрошлую ночь. Нанесение ударов по нашим городам, которые находятся близко к границе, тут постоянно провокации идут. Зеленский был бы не Зеленский, если бы было без провокаций», — сказал Колесник.

Он отметил, что провокации могут быть не только от Украины, но и при участии Европы.

По мнению бывшего офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона, Украина в преддверии саммита лидеров России и США может устроить провокацию «под ложным флагом». По его словам, целью подобных акций Киева может быть как усиление позиций на поле боя, так и стремление выставить действия России как «варварские и бесчеловечные» в рамках информационной войны.

Минобороны РФ сообщало, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным ведомства, с этой целью в пятницу перед началом переговоров ВСУ планируют ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города Чугуева или больнице с гражданским населением.

Как сообщалось, саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Врач раскрыл портящую волосы ошибку после душа

    Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

    Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

    Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

    Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

    Публициста Солонина признали иноагентом

    Москвичам пообещали сюрприз

    Гигантский зуб нашли под Новосибирском

    В России решили найти повод для запрета «Роллтона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости