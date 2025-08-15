В России высказались о готовности к провокациям во время саммита на Аляске

Депутат Колесник: ВС РФ готовы к любым провокациям во время саммита на Аляске

Вооруженные силы России (ВС РФ) готовы к провокациям со стороны Украины и Европы, которые могут произойти во время саммита на Аляске, тем более, что провокации от них идут постоянно, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«То, что мы к ним готовы, это понятно. Другой вопрос, что провокации идут постоянно — в сегодняшнюю ночь и в позапрошлую ночь. Нанесение ударов по нашим городам, которые находятся близко к границе, тут постоянно провокации идут. Зеленский был бы не Зеленский, если бы было без провокаций», — сказал Колесник.

Он отметил, что провокации могут быть не только от Украины, но и при участии Европы.

По мнению бывшего офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона, Украина в преддверии саммита лидеров России и США может устроить провокацию «под ложным флагом». По его словам, целью подобных акций Киева может быть как усиление позиций на поле боя, так и стремление выставить действия России как «варварские и бесчеловечные» в рамках информационной войны.

Минобороны РФ сообщало, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным ведомства, с этой целью в пятницу перед началом переговоров ВСУ планируют ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города Чугуева или больнице с гражданским населением.

Как сообщалось, саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

