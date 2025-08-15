В Венгрии допустили частичное снятие санкций США с России

Посол Варга допустил, что после встречи Путина и Трампа с РФ снимут ряд санкций

Посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга высказался о возможных результатах саммита России и США на Аляске. Его слова приводит РИА Новости.

Варга допустил, что после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Москвы снимут ряд санкций.

«Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа. «Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать», — сказал он.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.