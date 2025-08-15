Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 15 августа 2025Мир

В Венгрии допустили частичное снятие санкций США с России

Посол Варга допустил, что после встречи Путина и Трампа с РФ снимут ряд санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга высказался о возможных результатах саммита России и США на Аляске. Его слова приводит РИА Новости.

Варга допустил, что после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Москвы снимут ряд санкций.

«Санкции являются любимыми игрушками президента Трампа. Только с 1 августа он наложил санкции на 90 стран. Я не исключаю, что снятие какой-то части американских санкций может стать конкретным результатом встречи и показателем доброй воли американской стороны в создании необходимых условий на восстановление доверия между двумя сверхдержавами», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа. «Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать», — сказал он.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    Бойцы СВО отреагировали на скорые переговоры Путина и Трампа

    Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

    Звезда популярного телешоу попала в больницу из-за несчастного случая

    Премьер Японии призвал граждан раскаяться

    Тейлор Свифт снялась в оголяющем грудь бюстгальтере для обложки альбома

    Тревел-блогер побывал в Голландии и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий

    Изменившее «военное уравнение» оружие России назвали в Польше

    В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

    Жители Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости