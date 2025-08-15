Беспилотники атаковали астраханский порт Оля, повреждено судно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили налет беспилотниками на морской порт Оля в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Все БПЛА подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) либо уничтожены, уточнил чиновник. Пострадавших нет, портовой инфраструктуре не причинен ущерб.

В то же время обломками сбитого беспилотника оказалось повреждено судно. Глава региона добавил, что некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Порт Оля находится в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир. В порту шесть причалов, пропускная способность грузовых терминалов порта — 4,37 миллиона тонн грузов в год.

В апреле порт атаковали впервые с начала СВО

17 апреля ВСУ впервые направили в сторону важного порта способный обходить системы противовоздушной обороны беспилотник самолетного типа PD-2. Дрон сбили у правого берега, разрушений на земле и пострадавших тогда не было. Обломки беспилотника упали в реку Бахтемир.

Комментируя инцидент, доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что атака ВСУ на порт Оля могла быть связана с Великобританией. «Я не сомневаюсь в том, что заказчиком является Британия. И не только заказчиком, речь идет и об организации процесса, разведывательной информации о целеполагании, о направлении соответствующих БПЛА, технической поддержке, в том числе спутников», — высказался он.

Политолог также подчеркнул, что у каждой стороны конфликта на Украине, в том числе и у Британии, есть корыстный интерес. У Лондона — это порты.

Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования. В этом году там открыли таможенное окно пропуска через государственную границу для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна.