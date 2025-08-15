Захарова рассказала о попытке «Зеленского» пробраться на встречу Путина и Трампа

Захарова назвала Зеленским попытавшегося попасть на встречу Путина и Трампа лося

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку назвала президентом Украины Владимиром Зеленским лося, попытавшегося попасть на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где состоится встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение она опубликовала в Telegram-канале.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала дипломат, комментируя видео, на котором животное попыталось пробраться на базу, где пройдут переговоры 15 августа.

Встреча глав государств на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, они побеседуют в формате тет-а-тет.

Ранее Захарова сравнила Зеленского и лидеров стран Евросоюза с героями произведения Сергея Михалкова «А что у вас?». Так она прокомментировала переговоры, состоявшиеся между ними в преддверии встречи Путина и Трампа.

