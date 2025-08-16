Мир
01:16, 16 августа 2025

Белый дом анонсировал интервью Трампа после встречи с Путиным

Белый дом: Трамп даст интервью Fox News после исторической встречи с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп даст два эксклюзивных интервью Брету Байеру и Шону Ганнити на Fox News после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом.

Уточняется, что интервью выйдет в 04:00 по московскому времени. Темой станет «историческая встреча» на Аляске.

Переговоры лидеров двух стран прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Встреча в узком кругу длилась два часа 45 минут.

