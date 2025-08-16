Дроны ВСУ вновь атаковали Ростовскую область

Слюсарь: Военные отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Ростовскую область в ночь на 16 августа. Военные отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе, сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — отметил чиновник, уточнив, что пострадавших нет.

До этого в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области из-за атаки БПЛА была повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина, его доставили в больницу с переломом.

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Минобороны сообщили, что с 22:55 по московскому времени 15 августа до полуночи дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата самолетного типа.

