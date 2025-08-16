Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 16 августа 2025Мир

Германия оценила организацию саммита на Аляске

Мерц заявил об отличной работе протокольных служб на саммите на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что следил за встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске и оценил организацию саммита. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил об отличной работе протокольных служб. «Конечно, я видел кадры в самом начале и…. пресс-конференцию. Это был отличный протокол. СМИ в России ликуют», — сказал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу. Также британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил, что Великобритания усилит санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

    На Западе подвели три указавших на победу России итога саммита на Аляске

    Индекс Мосбиржи упал после саммита на Аляске

    Мелони рассказала о согласии Трампа с идеей о гарантиях безопасности для Украины

    В Германии заметили тайные сигналы на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Переговоры Путина и Трампа назвали новой страницей мировой истории

    Европу назвали лишним звеном в урегулировании конфликта на Украине

    Россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми

    На Западе рассказали о будущих гарантиях безопасности для Украины

    На Украине заявили о ноже в спину от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости