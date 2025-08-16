Германия оценила организацию саммита на Аляске

Мерц заявил об отличной работе протокольных служб на саммите на Аляске

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что следил за встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске и оценил организацию саммита. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил об отличной работе протокольных служб. «Конечно, я видел кадры в самом начале и…. пресс-конференцию. Это был отличный протокол. СМИ в России ликуют», — сказал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу. Также британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил, что Великобритания усилит санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто мирное соглашение.