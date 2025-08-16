Глава МИД Украины высказался после встречи Путина и Трампа

Глава МИД Украины Сибига поддержал идею встречи Путина, Зеленского и Трампа

Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался после прошедшей на Аляске встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Так, Сибига поддержал идею встречи Путина, Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Он также заявил, что нужно усилить давление на Россию и добиться «мира через силу». Украинский министр подчеркнул, что Путин должен осознавать последствия затягивания конфликта.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.