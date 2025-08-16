Спорт
Ига Швёнтек
2:0
Завершен
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Жирона
1:3
Завершен
Райо Вальекано
Испания — Примера|1-й тур
Ренн
1:0
Завершен
Марсель
Франция — Лига 1|1-й тур
Ливерпуль
4:2
Завершен
Борнмут
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Варвара Грачёва
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
09:27, 16 августа 2025Спорт

Английский клуб захотел купить футболиста «Краснодара»

Английский «Саутгемптон» заинтересован в покупке капитана «Краснодара» Сперцяна
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Выступающий в английском Чемпионшипе «Саутгемптон» захотел купить капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об интересе английского клуба к футболисту на пресс-конференции рассказал главный тренер Уилл Стилл, запись доступна на YouTube-канале команды.

«Есть большой список тех, на кого мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нем. Он хороший футболист. У него отличный послужной список, и мы заинтересованы в хороших игроках. Но это все, что я могу сказать», — заявил Стилл.

В июле сообщалось, что 25-летний Сперцян может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Парижане намеревались закрыть сделку в течение лета, но пока этого не произошло. Позднее появилась информация, что Сперцян согласился перейти в испанскую «Жирону».

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян вместе с «Краснодаром» выиграл чемпионство. Он провел за клуб 34 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 25 миллионов евро.

В сезоне-2024/2025 «Саутгемптон» выступал в Английской премьер-лиге. По итогам чемпионата клуб занял в турнирной таблице последнее, 20-е место и вылетел в Чемпиошип.

