Песков анонсировал участие Белоусова в переговорах Путина и Трампа

Песков сообщил, что Белоусов примет участие в расширенной встрече РФ и США

Министр обороны России Андрей Белоусов присоединится к саммиту глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его участие ожидается в рамках расширенной встречи делегаций, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

Как уточнил представитель Кремля, сейчас идет встреча в формате «три на три». Состав на узком формате встречи является зеркальным. Глава Минобороны будет участвовать в расширенном составе делегации, представляющей сторону России.

Ранее стало известно, что помимо Путина, на Аляску вылетели: министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также говорилось, что участвовать в переговорах будут глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

Вечером в пятницу, 15 августа, президент России Владимир Путин прилетел в Анкоридж, где встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Они пожали друг другу руки, сфотографировались для прессы и уехали на лимузине Трампа. Вскоре появились кадры, как Путин и Трамп сидят рядом в ожидании начала переговоров.