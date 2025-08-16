Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 16 августа 2025Мир

Песков анонсировал участие Белоусова в переговорах Путина и Трампа

Песков сообщил, что Белоусов примет участие в расширенной встрече РФ и США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов присоединится к саммиту глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его участие ожидается в рамках расширенной встречи делегаций, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

Как уточнил представитель Кремля, сейчас идет встреча в формате «три на три». Состав на узком формате встречи является зеркальным. Глава Минобороны будет участвовать в расширенном составе делегации, представляющей сторону России.

Ранее стало известно, что помимо Путина, на Аляску вылетели: министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Также говорилось, что участвовать в переговорах будут глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

Вечером в пятницу, 15 августа, президент России Владимир Путин прилетел в Анкоридж, где встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Они пожали друг другу руки, сфотографировались для прессы и уехали на лимузине Трампа. Вскоре появились кадры, как Путин и Трамп сидят рядом в ожидании начала переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп пожали друг другу руки и под пролет бомбардировщика отправились на переговоры. Саммит длится уже несколько часов

    В США рассказали о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом

    Песков анонсировал участие Белоусова в переговорах Путина и Трампа

    В США выявили растрату Пентагона под предлогом пополнения арсеналов после помощи Украине

    На Западе оценили встречу Трампа и Путина

    В России неожиданно заработала нейросеть от Google

    Американист оценил начало встречи Путина и Трампа

    В Швейцарии увидели важный шаг к миру из-за встречи Путина и Трампа

    ВСУ попытались атаковать российский регион во время встречи Трампа и Путина

    В Турции указали на три важных жеста Путина на встрече с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости