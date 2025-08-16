Экономика
11:19, 16 августа 2025Экономика

Российским водителям напомнили о кратном росте пошлин

Адвокат Ольшанский напомнил о росте пошлин для автомобилистов с 1 сентября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

С 1 сентября в России кратно вырастет ряд пошлин для автомобилистов, в том числе в два раза больше, не две, а четыре тысячи рублей, придется заплатить за получение водительских прав. Об этом в комментарии ТАСС напомнил адвокат, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Документ нового поколения вырастет в цене до шести тысяч рублей, а выдача международного водительского удостоверения обойдется в 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи.

В полтора раза подорожает размер пошлины за получение паспорта транспортного средства (ПТС) — с 800 до 1,2 тысячи рублей — внесение изменений в ранее выданный ПТС — с 350 до 525 рублей.

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства придется заплатить в три раза больше, чем сейчас. Для документа на бумажной основе пошлина достигнет 1,5 тысячи рублей, а на пластиковой основе нового поколения — 4,5 тысячи рублей. Номерные знаки вырастут в цене с 2 тысяч рублей до 3 тысяч для автомобилей и с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей для мотоциклов и прицепов.

Нововведения разработаны Минфином, который до этого на фоне существенного падения нефтегазовых доходов увеличил план по сбору штрафов с водителей в восемь раз. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ в конце июля.

