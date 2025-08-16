Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 16 августа 2025Мир

Президент Словакии оценил важность встречи Путина и Трампа

Президент Словакии назвал встречу Путина и Трампа важным шагом к миру на Украине
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Словакии Петер Пеллегрини оценил важность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, назвав ее значимым шагом к миру на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Пеллегрини написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что прошедший саммит открыл возможности для новых переговоров.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал Дональд Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа выступила с требованиями по итогам встречи Путина и Трампа

    Российская армия почти взяла в кольцо крупнейшие города Донбасса

    Россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки

    Президент Словакии оценил важность встречи Путина и Трампа

    В российском регионе на Волге сгорела яхта

    ВСУ атаковали российский регион

    Орбан назвал итог встречи Путина и Трампа

    Техническое оснащение лимузина Трампа оценили

    В США заявили о крупной победе Путина

    Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости