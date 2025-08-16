Президент Словакии оценил важность встречи Путина и Трампа

Президент Словакии назвал встречу Путина и Трампа важным шагом к миру на Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини оценил важность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, назвав ее значимым шагом к миру на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Пеллегрини написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что прошедший саммит открыл возможности для новых переговоров.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал Дональд Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.