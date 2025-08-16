Спорт
14:28, 16 августа 2025Спорт

«Спартак» поместил лучшего бомбардира команды на драфт отказов КХЛ

Московский «Спартак» поместил Николая Голдобина на драфт отказов КХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» поместил нападающего Николая Голдобина на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Любой клуб КХЛ может предложить контракт помещенному на драфт отказов игроку. Другие команды лиги пока не пытались заполучить Голдобина.

В прошедшем сезоне КХЛ 29-летний Голдобин принял участие в в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи, став лучшим бомбардиром «Спартака». В плей-офф форвард сыграл в 12 матчах, на его счету три гола и девять передач. Его контракт с красно-белыми был рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

13 июля Голдобин принял участие в благотворительном «Матче года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и КХЛ. Звезды НХЛ победили со счетом 15:3, Голдобин отметился шайбой за звезд КХЛ.

