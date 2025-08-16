«Спартак» поместил лучшего бомбардира команды на драфт отказов КХЛ

Московский «Спартак» поместил Николая Голдобина на драфт отказов КХЛ

Московский «Спартак» поместил нападающего Николая Голдобина на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Любой клуб КХЛ может предложить контракт помещенному на драфт отказов игроку. Другие команды лиги пока не пытались заполучить Голдобина.

В прошедшем сезоне КХЛ 29-летний Голдобин принял участие в в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи, став лучшим бомбардиром «Спартака». В плей-офф форвард сыграл в 12 матчах, на его счету три гола и девять передач. Его контракт с красно-белыми был рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

13 июля Голдобин принял участие в благотворительном «Матче года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и КХЛ. Звезды НХЛ победили со счетом 15:3, Голдобин отметился шайбой за звезд КХЛ.