Трамп выразил надежду на скорую встречу с Путиным

Трамп надеется вскоре вновь увидеться с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду вскоре вновь увидеться с ним.

«Путин хотел бы завершить этот конфликт, также, как и я, я надеюсь увидеться с Путиным вскоре», — сказал глава Белого дома.

В свою очередь российский лидер вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании.

Переговоры президентов завершились спустя 2 часа 45 минут. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.