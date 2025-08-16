Спорт
15:44, 16 августа 2025

Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

Журова заявила о позитиве для российского спорта после встречи Путина и Трампа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о значении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа для российского спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что по итогам встречи отношение к России со стороны международных спортивных организаций может улучшиться. «Поэтому в итогах встречи больше позитивного для нас», — посчитала она.

Накануне Трамп на Аляске провел переговоры с Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Глава Белого дома оценил ее на «десять из десяти».

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

