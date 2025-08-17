Футболист клуба РПЛ сравнил российский и бельгийский чемпионаты

Футболист «Балтики» Филин: Чемпионат Бельгии быстрее российского

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин сравнил российский и бельгийский чемпионаты. Слова футболиста приводит Metaratings.

«Чемпионат Бельгии быстрее российского», — заявил игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом Филин признал, что в чем-то РПЛ превосходит зарубежный турнир. «Инфраструктура в России бешеная. Поля тренировочные, игровые, базы клубов и все такое. По мне, так мало какая сравнится с нашей», — сказал он.

С 2023 по 2024 год Филин играл за бельгийский «Эйпен». Российский футболист принял участие в 27 матчах команды, в которых отметился одной голевой передачей.

16 августа «Балтика» сыграла вничью с московским «Локомотивом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 1:1. Филин начал игру на скамейке запасных, но на 77-й минуте вышел на замену.