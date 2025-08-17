Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Балтика
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
2:2
2-й тайм
live
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Янник Синнер
2:0
Завершен
Теренс Атман
Цинциннати (м)
Вулверхэмптон
0:4
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Штутгарт
1:2
Завершен
Бавария
Суперкубок Германии 2025|Финал
12:26, 17 августа 2025Спорт

Футболист клуба РПЛ сравнил российский и бельгийский чемпионаты

Футболист «Балтики» Филин: Чемпионат Бельгии быстрее российского
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин сравнил российский и бельгийский чемпионаты. Слова футболиста приводит Metaratings.

«Чемпионат Бельгии быстрее российского», — заявил игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом Филин признал, что в чем-то РПЛ превосходит зарубежный турнир. «Инфраструктура в России бешеная. Поля тренировочные, игровые, базы клубов и все такое. По мне, так мало какая сравнится с нашей», — сказал он.

С 2023 по 2024 год Филин играл за бельгийский «Эйпен». Российский футболист принял участие в 27 матчах команды, в которых отметился одной голевой передачей.

16 августа «Балтика» сыграла вничью с московским «Локомотивом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 1:1. Филин начал игру на скамейке запасных, но на 77-й минуте вышел на замену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина отказа Зеленского от условий России

    Немецкий канцлер поучаствует во встрече Трампа и Зеленского

    Набравшая миллионы просмотров блогерша попалась на лжи

    В Белоруссии предупредили о «групповых налетах» авиации НАТО у границ

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 802 атаки беспилотников ВСУ в ДНР

    Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов на зарубежных курортах

    Ветеринары спасли задумавшего побег и застрявшего в лампе огромного питона Васю

    Стало известно о новом взрыве вблизи Харькова

    Вероятность гражданской войны в Европе оценили в 95 процентов

    Непобедимый Чимаев уничтожил чемпиона UFC. Как уроженец Чечни установил новый рекорд и завладел титулом?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости