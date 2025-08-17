В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

Fox News: Мелания Трамп в своем письме к Путину призвала защитить детей от войны

Первая леди США Мелания Трамп в своем письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Письмо российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

Супруга американского лидера отмечает, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности». По ее словам, задача мировых лидеров — поддерживать надежду нового поколения, а также заботиться о достойном мире для всех.

Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии (...) Защищая невинность детей, вы будете служить не только России — вы будете служить человечеству. Такая смелая идея преодолевает любые человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера Мелания Трамп Первая леди США

Первая леди США заверила, что именно Владимир Путин может «единолично вернуть мелодичный смех» детям.

Трамп раскрыл отношение своей жены к Путину

Глава Белого дома заявил о симпатии своей супруги Мелании Трамп к российскому лидеру.

Мы знаем Путина, и он ей [Мелании Трамп] нравится Дональд Трамп Президент США

При этом издание Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило, что Трамп начал угрожать Москве под влиянием жены. Также газета The Times сообщала, что первая леди США повлияла на решение мужа о поставках военной помощи Украине.

Однако Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна».

Она очень умная. Она очень нейтральна. Она похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать Дональд Трамп Президент США

Путин заявил о большом уважении к Мелании Трамп

Президент России рассказал Трампу, что супругу главы Белого дома «очень сильно уважают». «Я спросил: "А как насчет меня?" Мне ответили: "Нет, Мелания им нравится больше"», — заявил Трамп. Президент США отметил, что стране повезло с «преданной и сострадательной» первой леди.

В 2018 году Путин признался, что немного приврал, говоря с супругой Трампа о рыбалке. Беседа состоялась летом 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге, где президент России впервые встретился с четой Трампов. По его словам, одной из тем разговора стала российская природа. Президент рассказал о тиграх Дальнего Востока, о медведях Камчатки и о рыбалке в Сибири. «Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — сказал Путин.