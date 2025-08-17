Бывший СССР
Зеленский отказался от ряда обсуждаемых на Аляске пунктов

Зеленский отказался от передачи Донбасса под контроль России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от ряда пунктов, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, в том числе от передачи под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ Донбасса. Об этом он сообщил в ходе совместного заявления для прессы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция доступна на YouTube.

«Конституция делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только в ходе трехсторонней встречи президентов России, Украины и США.

Ранее газета NYT сообщила, что Трамп «откололся» от Украины и ключевых европейских союзников после саммита с Владимиром Путиным, приняв его точку зрения о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения вместо немедленного прекращения огня.

