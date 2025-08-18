Комментатор извинился за призыв к женщинам-арбитрам заниматься делами на кухне

Боярский извинился за призыв к женщинам-арбитрам заниматься делами на кухне

Футбольный комментатор Александр Боярский в Telegram-канале извинился за призыв к девушкам-арбитрам заниматься своими делами на кухне.

Журналист заявил, что ошибся. «И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю», — заявил Боярский.

Ранее комментатор раскритиковал бригаду арбитров под руководством Станововой, которая обслуживала матч ЮФЛ-3 между московской «Родиной» и петербургским «Зенитом». «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются», — заявил Боярский в эфире.

В мае прошлого года главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за критику арбитра Веры Опейкиной. Специалист призвал отправить рефери тренироваться в Махачкалу.