Депутат Ирина Роднина о ностальгии россиян по СССР: Сказка про белого бычка

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР. Ее слова приводит Sport24.

«Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Это просто сказка про белого бычка», — заявила Роднина. По ее мнению, старшее поколение вспоминает советскую эпоху с благодарностью, так как на это время пришлась их молодость.

Ранее Роднина осудила Ирину Винер-Усманову за идею вернуть спорт как в СССР. Она посчитала, что новый закон о спорте может привести к оттоку спортсменов из России.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.