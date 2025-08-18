Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
1:0
Завершен
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
2:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:05 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
21:55, 18 августа 2025Спорт

Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

Депутат Ирина Роднина о ностальгии россиян по СССР: Сказка про белого бычка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР. Ее слова приводит Sport24.

«Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Это просто сказка про белого бычка», — заявила Роднина. По ее мнению, старшее поколение вспоминает советскую эпоху с благодарностью, так как на это время пришлась их молодость.

Ранее Роднина осудила Ирину Винер-Усманову за идею вернуть спорт как в СССР. Она посчитала, что новый закон о спорте может привести к оттоку спортсменов из России.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    В США остались недовольны одним действием Зеленского

    Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

    Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

    В США понадеялись на реалистичную дискуссию с Зеленским о территориях

    Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

    Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

    В США сравнили две встречи Зеленского и Трампа

    На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости