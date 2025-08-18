Спорт
20:47, 18 августа 2025Спорт

Российская легкоатлетка осудила украинскую чемпионку

Легкоатлетка Кочанова об украинке Магучих: И она — лицо нашего вида спорта?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова осудила украинскую рекордсменку Ярославу Магучих за ее высказывания. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка посчитала, что Магучих слишком грубо высказывается о российских спортсменах. «Я читаю, сижу и думаю: "Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?" Это ужасно», — заявила она.

Ранее Кочанова пожаловалась на невысокую зарплату. Спортсменка заявила, что в общей сложности зарабатывает 80-90 тысяч рублей в месяц.

Магучих — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в прыжках в высоту. Она призвала запретить россиянам участие в международных турнирах.

