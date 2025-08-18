Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

Швед Фредерик Классон о критике на родине за выступление в КХЛ: Это кошмар

Шведский защитник московского «Динамо» Фредерик Классон пожаловался на критику со стороны СМИ на родине за выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что это кошмар, что журналисты порой довольно жестко говорят о нас. Но я просто играю в хоккей и хочу побеждать. Плюс я стараюсь содержать семью», — рассказал Классон. Он добавил, что многие шведские игроки хотели бы выступать в КХЛ.

Классон выступает в КХЛ с 2022 года. До перехода в «Динамо» летом этого года он играл за московский ЦСКА.

Ранее финский хоккеист Теему Пулккинен заявил, что сожалеет о выступлении в КХЛ после начала СВО. «Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали», — заявил игрок.